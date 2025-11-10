Производство водки в России за январь–октябрь 2025 года сократилось на 5,6 %

По данным Росалкогольтабакконтроля, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, выпуск водки в России за десять месяцев 2025 года составил 60,76 млн декалитров, что на 5,6 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Общее производство алкогольной продукции (без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) также снизилось — на 7,8 %, до 139,48 млн декалитров. Особенно заметно сократилось производство коньяка: минус 16,5 % (до 6,63 млн декалитров).

Ранее сообщалось, что по итогам января–сентября выпуск водки падал на 6 %, а официальные продажи — на 4,5 %, до 54,46 млн декалитров, что указывает на замедление темпов сокращения производства к октябрю.

Эксперты связывают спад с комплексом факторов: ужесточением регулирования алкогольного рынка, ростом акцизов, смещением потребительских предпочтений в сторону более лёгких и недорогих напитков, а также общим снижением реальных доходов населения.

Тенденция снижения выпуска крепкого алкоголя сохраняется в России уже несколько лет, однако текущий год демонстрирует одно из самых значительных падений за последние пять лет.