В России введут технологический сбор на электронику

Правительство РФ одобрило инициативу по введению технологического сбора на отдельные категории электронной продукции. Об этом 9 ноября сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

Цель новой меры — стимулировать развитие отечественной радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности. Средства, полученные от сбора, будут направляться на финансирование соответствующих отраслей.

Плательщиками станут как импортёры, так и российские производители электроники. Ставка сбора будет устанавливаться индивидуально для каждой категории товаров, но не превысит 5 000 рублей за единицу продукции.

Введение технологического сбора на электронику в размере до 5 000руб. за единицу товара напрямую повлияет на простого потребителя, хотя формально плательщиками являются импортёры и производители.

Как повлияет на конечного потредителя?