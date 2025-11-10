В России введут технологический сбор на электронику

Правительство РФ одобрило инициативу по введению технологического сбора на отдельные категории электронной продукции. Об этом 9 ноября сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.
Цель новой меры — стимулировать развитие отечественной радиоэлектронной и микроэлектронной промышленности. Средства, полученные от сбора, будут направляться на финансирование соответствующих отраслей.
Плательщиками станут как импортёры, так и российские производители электроники. Ставка сбора будет устанавливаться индивидуально для каждой категории товаров, но не превысит 5 000 рублей за единицу продукции.
Введение технологического сбора на электронику в размере до 5 000руб. за единицу товара напрямую повлияет на простого потребителя, хотя формально плательщиками являются импортёры и производители.
Как повлияет на конечного потредителя?
- Сбор, скорее всего, будет заложен в конечную стоимость товаров — это стандартная практика для косвенных налогов и сборов.
- Особенно чувствительно это скажется на недорогих устройствах (например, зарядках, наушниках, бюджетных ТВ или микроволновках), где даже 500–1 000 ₽ — это 5–20% от цены.
- На премиальные товары (смартфоны, ноутбуки) сбор может добавить меньше в %, но всё равно усилит общее удорожание.
- Удорожание компонентов может затронуть ремонт техники, оборудование для малого бизнеса (кассы, принтеры, POS-системы), образовательные гаджеты (планшеты для школ).
- В долгосрочной перспективе — если сбор действительно ускорит развитие локальных производств — возможны снижение зависимости от импорта и даже падение цен. Но это — сценарий на 5–10 лет вперёд, а не в ближайшие 1–2 года.
