«Большая четвёрка» запустила безлимитный доступ к мессенджеру MAX

1 сентября Минцифры России сообщило, что все четыре крупнейших оператора связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 — начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру MAX. Услуга доступна пользователям тарифов с безлимитным трафиком на мессенджеры: звонки, переписка и использование других функций MAX теперь не расходуют основной пакет интернет-трафика и предоставляются без дополнительной платы.

Ранее, 29 августа, пресс-служба MAX анонсировала запуск новой функции — видеокружков: мгновенной записи и отправки видеосообщений длительностью до 60 секунд. Для доступа к новой опции пользователям необходимо обновить приложение до последней версии.

Решение операторов поддержать MAX в рамках безлимитных мессенджеров укрепляет позиции отечественной платформы на фоне усиливающейся цифровой независимости и роста популярности локальных IT-сервисов.