Бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева вновь обвиняют в миллиардных хищениях

Осуждённый в прошлом году бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев вновь предстал перед судом. Как выяснили «Ведомости», 7 ноября в Мещанском суде Москвы стартовал новый уголовный процесс — по делу о хищениях на сумму в несколько миллиардов рублей при заключении строительных контрактов.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, после ухода с поста в 2014 году Лавленцев с 2015 года фактически контролировал деятельность компаний «Горкапстрой» (позднее — «Горка») и «Строй-альянс», определяя их финансовую политику, назначая руководителей и управляя денежными потоками через подконтрольные структуры — «НВК-холдинг» и НПП «Строительство» (впоследствии — «Горка инжиниринг», затем — «Восток»).

По делу также проходят бывший замгендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринга» Сергей Проворов и экс-глава «Горкапстроя» Денис Тарасов. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2024 года; расследование завершилось чуть более чем через год.

Лавленцев и Шипицын не признают вину и находятся в СИЗО. Проворов и Тарасов дали признательные показания и с сентября 2024 года ограничены подпиской о невыезде.

Это уже второе уголовное дело в отношении Лавленцева: в ноябре 2024 года он был осуждён на 13 лет колонии по эпизодам растраты и мошенничества на 3,3 млрд руб., включая невозврат долгов бизнесмену Геннадию Тимченко.