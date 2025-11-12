Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака»

Московский «Спартак» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Станковичем. Как сообщила пресс-служба клуба, решение было принято по обоюдному согласию сторон на фоне неудовлетворительных спортивных результатов: команда занимает лишь шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

За время работы в «Спартаке» сербский специалист так и не смог привести команду к завоеванию трофеев. Его двухлетний период у руля красно-белых запомнился больше скандальными эпизодами и публичными конфликтами, чем убедительными тактическими решениями или стабильной игрой.

В официальном заявлении клуба подчёркивается благодарность Станковичу и его тренерскому штабу за проделанную работу, а также пожелания успехов в будущем. В свою очередь, сам Деян поблагодарил футболистов, сотрудников клуба и болельщиков, выразив уверенность в светлом будущем «Спартака».

«Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца», — отметил он в прощальном обращении.