Кириенко: конкурс "Лидеры России" пройдёт в обновлённом "командном" формате

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции объявил о старте нового сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». В этом году соревнование пройдёт по обновлённым правилам: впервые за всю историю конкурса участники будут соревноваться не индивидуально, а в командах.

Как сообщил Кириенко, решение о переходе на командный формат было одобрено на заседании наблюдательного совета конкурса. «Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», — отметил он.

По новым условиям, на конкурс могут подавать заявки команды из пяти человек, связанных совместной деятельностью — например, коллеги из одной организации или участники совместных проектов. Такой подход, по мнению организаторов, лучше соответствует как современным вызовам, так и традиционным российским ценностям, в центре которых — коллективная ответственность и синергия.

В то же время базовые требования к участникам сохранены: к участию допускаются управленцы в возрасте от 18 до 55 лет с опытом работы не менее двух лет. Команды могут представлять как коммерческие структуры, так и органы государственной власти — включая федеральные министерства, ведомства и муниципальные администрации.

Конкурс «Лидеры России», запущенный в 2017 году, стал одной из ключевых площадок для выявления и поддержки управленческих талантов в стране. Выпускники программы регулярно занимают руководящие посты в государственном и частном секторах.