Ирак приостановил поставки нефти из-за санкций США против «Лукойла»

Багдад временно прекратил выплаты и экспорт нефти в рамках проекта «Западная Курна-2», реализуемого российской компанией «Лукойл», из-за введённых США санкций против неё. Как сообщает Reuters, «Лукойл» объявил режим форс-мажора на крупнейшем для себя зарубежном активе — нефтяном месторождении в южном Ираке.

В заявлении компании отмечается, что текущие обстоятельства «существенно препятствуют нормальной операционной деятельности». Месторождение «Западная Курна-2» обеспечивает около 9% общей добычи нефти в Ираке, что делает ситуацию критически важной как для национальной экономики страны, так и для экспортных поступлений.

В ответ на эскалацию давления компания также провела кадровую оптимизацию: с месторождения уволены иностранные сотрудники — теперь там работают только российские и иракские специалисты.

Между тем, Белый дом опроверг заявление венгерского премьера Виктора Орбана о «долгосрочном снятии» санкционных ограничений на поставки российских энергоносителей в ЕС. По уточнению администрации США, Венгрия получила временное освобождение сроком на один год — и никаких долгосрочных послаблений не предвидится.

Решение Ирака приостановить добычу и поставки может остаться в силе до тех пор, пока санкции в отношении «Лукойла» не будут отменены или существенно смягчены.