ЦБ: основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года

Основное влияние повышения ставки НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе коммуникационной сессии с региональным бизнесом в Екатеринбурге.

По его словам, на текущий момент у ЦБ нет оснований для пересмотра годового прогноза по инфляции: ожидаемое отклонение от целевого диапазона в 2025 году оценивается как «небольшое». При этом совокупный вклад повышения НДС в инфляцию, по оценкам регулятора, составит до 0,8 процентного пункта — чуть выше, чем при аналогичной мере в 2019 году (0,6–0,7 п.п.).

Тремасов напомнил, что Банк России продолжает ориентироваться на среднесрочный сценарий возвращения инфляции к цели в 4%. Он подчеркнул: «В любом случае мы будем проводить денежно-кредитную политику так, чтобы восстановить ценовую стабильность». При этом двузначной инфляции в ближайшей перспективе регулятор не прогнозирует.

Что касается ближайшего решения по ключевой ставке — на декабрьском заседании ЦБ она может быть снижена на 0,5 п.п. или оставлена без изменений (сейчас — 16,5%). Окончательный выбор будет зависеть от динамики цен, в том числе от возможных «проинфляционных шоков», отметил Тремасов: «Если такие факторы появятся, траектория ставки может отклониться от базового сценария».

Напомним, повышение НДС с 20% до 22% вступает в силу с 1 января 2026 года и направлено на компенсацию бюджетных расходов на социальные и инфраструктурные программы.