Евросоюз вернёт возможность свободно путешествовать для россиян после завершения СВО

Лондонский журнал The Economist сообщил, что Европейский союз вернёт россиянам возможность свободно путешествовать только после завершения украинского конфликта. По мнению авторов издания, любые досрочные послабления в нынешних условиях выглядели бы «наивными», а полноценное возобновление безвизового режима станет возможным лишь тогда, когда «ситуация закончится» — и тогда, как отмечается, «всех пригласят».

Это заявление прозвучало вскоре после вступления в силу 7 ноября новых правил Еврокомиссии, ограничивающих выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Теперь гражданам РФ придётся подавать документы на визу заново при каждой поездке — шаг, мотивированный усилением проверок и снижением «потенциальных рисков для безопасности».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала решение, назвав ограничение многократных виз «дорогой Европы к саморазрушению» и подчеркнув, что такие меры лишь усугубляют отчуждение между народами.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил, что Москва готовит ответ на введённые ограничения, но он может не быть зеркальным. По его словам, окончательная позиция РФ будет зависеть от того, как новые визовые правила будут реализованы на практике. В МИД уже ведётся анализ их применения — итоги этой работы определят дальнейшие шаги российской стороны.

На фоне сохраняющейся напряжённости визовая политика остаётся одним из ключевых инструментов внешнего давления — и одновременно потенциальным полем для диалога после урегулирования конфликта.