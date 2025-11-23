В Госдуму внесут закон против «бабушкиной схемы»

Сегодня, 22 ноября, ТАСС сообщил: фракция «Справедливая Россия» подготовила законопроект, призванный положить конец новой разновидности мошенничества на рынке недвижимости.

📌 Суть проблемы — так называемая «бабушкина схема»:

Пенсионерка продаёт квартиру, получает деньги, а потом обращается в суд с заявлением, что была введена в заблуждение. Суд, исходя из того, что квартира — единственное жильё, аннулирует сделку, возвращает недвижимость, а с продавца взыскивается стоимость. Далее — банкротство, списание долга… и в итоге — и деньги, и квартира остаются у «жертвы».

🔹 Авторы инициативы — Сергей Миронов и Михаил Делягин (зампред комитета Госдумы по экономической политике).

🔹 Законопроект планируют внести на рассмотрение уже на следующей неделе.

Это не просто вопрос «честности» — это угроза доверию к сделкам с недвижимостью и риск для тысяч добросовестных покупателей.