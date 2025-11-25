Татьяна Ким призвала власти защитить цифровой бизнес от «публичных атак» банков

Основательница Wildberries и генеральный директор Российского фонда развития малого и среднего предпринимательства (РВБ) Татьяна Ким направила открытое письмо в ЦБ РФ, правительство и Федеральное Собрание в ответ на резкую критику со стороны крупных банков в адрес цифровых платформ и их селлеров. Обращение опубликовал «Коммерсантъ».

В письме Ким заявила, что «российский цифровой бизнес стал системообразующим элементом новой прозрачной экономики», выступая ключевым партнёром государства в развитии малого и среднего предпринимательства. По её данным, сегодня с цифровыми маркетплейсами сотрудничают более 1 млн предпринимателей, для многих из которых такие платформы — практически единственный путь к масштабированию.

Особое возмущение у Ким вызвали высказывания руководства «Сбер» и ряда других банков (ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Совкомбанк), которые обвинили селлеров в уклонении от налогов и «нечестной конкуренции» из-за практик скидок при оплате через аффилированные банки. По словам Ким, в глазах банков легально работающие предприниматели на спецрежимах вдруг превратились в «преступников», несмотря на то что, по оценке главы ФНС Даниила Егорова, налоговые нарушения выявлены лишь у 0,3% компаний и ИП на маркетплейсах.

Ким также привела контрастную статистику: за девять месяцев 2025 г. пять критикующих банков получили 1,93 трлн руб. чистой прибыли, тогда как суммарная прибыль финтех-подразделений всех торговых площадок — всего около 79 млрд руб. Это, по её мнению, свидетельствует о «неоправданном дисбалансе сил» и отсутствии объективного взгляда на реальный вклад цифрового сектора.

В завершение Ким призвала власти инициировать конструктивный диалог между банковским сектором и цифровыми платформами — ради сохранения конкуренции, справедливой регуляторной среды и устойчивого роста экономики.