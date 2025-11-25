В Госдуму внесли законопроект о «периоде охлаждения» при продаже квартир для борьбы с мошенничеством

В Государственную Думу внесён законопроект, предлагающий ввести семидневный «период охлаждения» при продаже жилой недвижимости. Инициатива призвана противодействовать распространённым схемам мошенничества, в частности так называемой «бабушкиной схеме», когда пожилых собственников вводят в заблуждение, а затем сделку оспаривают в суде.

Авторами законопроекта выступили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы от фракции партии Михаил Делягин. Об этом сообщила пресс-служба партии, подчеркнув, что документ вносит изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».

Суть инициативы — введение временной заморозки денежных средств покупателя на семь календарных дней после подписания договора купли-продажи. В течение этого срока продавец сможет отказаться от сделки без объяснения причин, а средства вернутся покупателю. Это позволит собственнику, особенно пожилому или находящемуся под давлением, передумать — до окончательной регистрации перехода права собственности.

По мнению авторов, мера особенно актуальна в свете роста числа случаев, когда недобросовестные риелторы или «покупатели-аферисты» используют психологическое давление, обман или подделку документов, чтобы заставить пожилых людей быстро продать жильё по заниженной цене, после чего сделку оспаривают в суде на основании недееспособности или недобровольности согласия.

Законопроект направлен на усиление защиты прав граждан при совершении сделок с недвижимостью и снижение рисков для наиболее уязвимых категорий населения. Дальнейшее рассмотрение документа состоится в профильных комитетах Госдумы.