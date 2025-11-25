В России не будут вводить советскую «налог на тунеядство», но обсуждается участие неработающих в ОМС — Матвиенко

Введение налога на «тунеядство» по советскому образцу в современной России не планируется, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу». В то же время, по её словам, необходимо выработать механизм, при котором трудоспособные граждане, не имеющие официального трудоустройства, всё же участвовали бы в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Мы не возвращаемся к практике Советского Союза, когда за отсутствие работы могли привлечь к административной ответственности. Но вопрос финансовой устойчивости системы ОМС требует внимания», — подчеркнула Матвиенко.

Сейчас средства на ОМС поступают в основном за счёт страховых взносов работодателей. Для неработающих (включая пенсионеров, детей, инвалидов) расходы покрываются из бюджета. Однако растущая доля трудоспособных, не включённых в официальный экономический оборот, создаёт дисбаланс.

Совфед намерен инициировать межведомственное обсуждение возможных решений — в том числе вариантов добровольных взносов, субсидированных государством платежей или интеграции с системой социального контракта. Любые меры, по словам спикера, будут носить социальный, а не карательный характер.

Эксперты отмечают, что ключевая цель — не наказание, а обеспечение справедливого участия всех граждан в финансировании базовой социальной инфраструктуры.