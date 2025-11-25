В Москве прошёл IV научно-практический форум «Вода Москвы»

Москва, 21 ноября 2025 года. В Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева состоялся IV научно-практический москвоведческий форум «Вода Москвы»: история, экология, инженерия и культура городских фонтанов». Мероприятие прошло при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы в рамках общественно-научного проекта «Вода Москвы». Главной целью форума стало обсуждение экологического, инженерного, исторического, культурного, туристического и рекреационного значения московских фонтанов для осмысления их многоаспектной роли в развитии города.

В форуме приняли участие представители Московской городской Думы, органов исполнительной власти, экспертного сообщества, экологических и краеведческих организаций. Заместитель Председателя Мосгордумы Степан Орлов открыл заседание и от имени организаторов зачитав приветствие Председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова. В своём обращении Алексей Шапошников подчеркнул, что «фонтаны — не только украшение города, но и важная часть его культурного наследия. Они создают неповторимую атмосферу, становясь местом притяжения для москвичей и гостей столицы», – говорится в приветственном слове спикера столичного парламента.

С приветственным словом к участникам форума также обратилась Председатель Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Елена Шаройкина. Она отметила значимость рассматриваемой темы: «Тематика форума – городские фонтаны, рассматриваемые как важные элементы городской экологической, культурной и климатической инфраструктуры, – является актуальной, значимой и соответствует приоритетам Десятилетия». По её словам, в современных условиях особое значение приобретают научная кооперация и открытый диалог в сфере адаптации городов к изменению климата и сохранения культурных форм водной инфраструктуры. Профессиональное взаимодействие участников форума, уверена Елена Шаройкина, будет способствовать обмену передовым опытом и поиску эффективных решений для устойчивого развития городских экосистем.

Степан Орлов в своём выступлении подчеркнул просветительскую миссию проекта «Вода Москвы». «“Вода Москвы” — важный общественно-научный проект, целью которого является популяризация знаний о столичных водных объектах, а также раскрытие москвоведческого потенциала водной системы во всех её исторических, культурных, географических, рекреационных, туристических, спортивных и экологических аспектах», – заявил зампред Мосгордумы, акцентируя внимание на необходимости вовлекать жителей мегаполиса в изучение водных объектов столицы.

Директор Института СТЭИ Вадим Петров подробно осветил многоаспектную роль московских фонтанов. Он отметил, что фонтаны столицы обладают значительным экологическим, инженерным, историческим, культурным, туристическим и рекреационным значением. «Осмысление этого многообразия функций фонтанов важно для понимания их вклада в развитие Москвы и формирование комфортной городской среды», – подчеркнул Вадим Петров. В рамках пленарной части модератор форума, директор Дома Лосева Владимир Коптев-Дворников выступил с докладом о философии московских фонтанов, в которых он рассмотрел их значение через призму истории, мифопоэтики городской среды и культурной символики.

К работе форума присоединились замруководителя городского Департамента культурного наследия, главный археолог столицы Леонид Кондрашев, директор парка «Яуза», депутат МГД Александр Сапронов, член ОП РФ Евгений Машаров. Участниками работы форума стали представители департаментов и комитетов Правительства Москвы с их подведомственными организациями, природоохранными учреждениями, члены профессорско-преподавательского сообщества.

В ходе форума эксперты проанализировали работу, проведённую в Москве за последние годы и кардинально изменившую состояние столичных фонтанов, а также обсудили перспективы дальнейшего развития фонтанного хозяйства города. Отмечалось, что сегодня Москва насчитывает порядка 600 фонтанов, и многие из них стали узнаваемыми символами города, важными с точки зрения истории, архитектуры и экологии. Начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по г. Москве А.И. Худобородов выступил на форуме и осветил ключевые аспекты санитарно-эпидемиологических требований к качеству воды в фонтанах различного типа: питьевых фонтанчиков, плавающих или погружных фонтанах на водоемах города, пешеходных фонтанов и традиционных фонтанов с надземным архитектурно-художественным устройством. В своем выступлении он также затронул вопросы эпидемиологических рисков, связанных с распылением водного аэрозоля, и меры по их минимизации, реализуемые в Москве с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Форум завершился конкретными инициативами и мероприятиями, призванными популяризировать водное наследие столицы. В рамках программы состоялось торжественное открытие фотовыставки «Городские фонтаны — водные симфонии Москвы», на которой представлены уникальные фотографии самых известных и красивых столичных фонтанов. Экспозиция раскрывает исторические и архитектурные особенности этих водных достопримечательностей, позволяя по-новому взглянуть на привычные городские пейзажи. На открытии выставки специалисты рассказали об истории создания ряда московских фонтанов и их значении для разных поколений москвичей.

Ещё одним важным итогом форума стала презентация онлайн-платформы проекта «Вода Москвы» – первого интерактивного путеводителя по фонтанам столицы. Новый цифровой ресурс объединит исторические справки, инженерные факты и экологические сведения о фонтанах Москвы. Путеводитель будет ориентирован для широкого круга пользователей – от специалистов-краеведов до туристов и школьников – и призван развивать сообщество, интересующееся историей и природой Москвы. Планируется, что интерактивный путеводитель будет дополняться новыми материалами при активном участии городских музеев и самих жителей.

По итогам обсуждений участники форума подчеркнули необходимость дальнейшей популяризации знаний о водных объектах Москвы и сохранения городских фонтанов как важной части культурно-исторического наследия столицы. Форум «Вода Москвы» подтвердил свою роль эффективной коммуникационной площадки, объединяющей власть, экспертное сообщество и общественность в интересах устойчивого развития городских экосистем. Организаторы выразили благодарность всем спикерам и гостям и отметили, что подобные мероприятия будут продолжены, способствуя формированию у москвичей бережного отношения к воде и окружающей среде.

Справочно:

Оператор проекта «Вода Москвы» – Институт СТЭИ — ведущая негосударственная научно-методическая организация в области стратегического и операционного консультирования, реализующая проекты в сфере общественных наук, экологии и искусства, связанные с отраслевыми, международными, корпоративными, региональными и функциональными стратегиями, отраслевой аналитикой, повышением эффективности деятельности, организационным дизайном и управлением талантами, а также обеспечивающей соответствующей информацией государственные органы. Среди основных направлений работы Института СТЭИ — проекты в области креативных (творческих) индустрий. Институт СТЭИ входит в реестр СО НКО Минэкономразвития России. Среди знаковых проектов в области креативных (творческих) индустрий Института СТЭИ: 1) Театр Труда, первый на постсоветском пространстве театр, занимающейся возрождением и популяризацией производственной драмы 2) Полюбившиеся москвичам и гостям столицы знаковые сетевые проекты в области классического исполнительского искусства, получившие приветствия Президента Российской Федерации В.В. Путина: Литературно-музыкальный фестиваль «‎Рихтеровские встречи» и Фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса.