Рубль на перепутье: курс доллара стремится к росту в декабре

В ноябре валютный рынок продемонстрировал классический узкий боковик: курсы основных валют — доллара и евро — против рубля практически не изменились. Стабилизация произошла на фоне сохраняющегося высокого предложения валюты от экспортеров и, одновременно, слабого спроса со стороны импортеров.

Однако, по мнению экспертов, текущее равновесие хрупко — и декабрь может стать месяцем серьёзных испытаний для рубля.

«К концу года ожидается сокращение торгового баланса и снижение ключевой ставки. Эти перспективные факторы могут активизировать покупку иностранных валют и сократить продажи», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В пользу ослабления рубля в декабре говорят несколько ключевых тенденций:

Рост импортного спроса: традиционный предновогодний всплеск потребительских и корпоративных расходов увеличит закупки товаров за рубежом;

Повышенный спрос на физическую валюту: население в преддверии каникул традиционно активизирует покупку наличных долларов и евро;

Снижение экспортной выручки: из-за ужесточения санкционного давления и резкого расширения скидок на российскую нефть доходы нефтегазового сектора могут сократиться.

При этом, по оценке инвестиционного стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, текущая крепость рубля и замедление инфляции повышают вероятность снижения ключевой ставки в декабре до 16%. Это дополнительно ослабит привлекательность безрисковых рублёвых активов на горизонте нескольких месяцев.

В то же время полноценного обвала рубля эксперты не прогнозируют — его будет сдерживать высокая реальная процентная ставка, делающая рублёвые сбережения всё ещё привлекательными по сравнению с валютными. Кроме того, крупные экспортеры продолжают активно продавать валюту при локальных дефицитах ликвидности, поддерживая предложение на рынке.

«Курс рубля в начале декабря будет балансировать между несколькими мощными, но противонаправленными факторами. Сейчас мы находимся в интересной точке: рубль за октябрь–ноябрь значительно укрепился, но впереди ждут серьёзные испытания», — резюмирует аналитик.

Рынок ждёт декабрьских решений ЦБ, динамики цен на нефть и реакции на потенциальные новые санкционные ограничения — от этих факторов будет зависеть, насколько глубоким окажется декабрьское ослабление.