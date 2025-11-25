Введение системы квот позволит смягчить переходный период для водителей такси на иномарках

Правительство РФ одобрило законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы, который предусматривает переходный период для частных таксистов, использующих личные автомобили, не соответствующие новым требованиям по локализации. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, для таких машин будет выделена ежегодная квота — не менее 25% от общего числа автомобилей в региональном реестре такси. Это позволит плавно адаптироваться к новым правилам, не создавая резких социальных и экономических потрясений в отрасли.

Условия для включения автомобиля в реестр такси в рамках переходного периода:

владение транспортным средством не менее 6 месяцев;

эксплуатация без привлечения третьих лиц (т.е. только собственник может работать на машине).

Право использовать такие автомобили будет действовать до 1 января 2033 года. Конкретные квоты начнут устанавливаться Минтрансом ежегодно с 2026 года, исходя из региональной ситуации.

Напомним, что основной закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и вступит в силу 1 марта 2026 года. Он требует, чтобы такси либо:

производились в России по специальным инвестконтрактам (СПИК),

либо набирали достаточное количество баллов за использование отечественных комплектующих и материалов.

Цель законодательной инициативы — стимулировать развитие российского автомобилестроения и снизить зависимость от импорта. Переходный механизм призван обеспечить баланс между поддержкой отрасли и защитой интересов тысяч частных водителей, особенно в регионах, где доля иномарок в таксопарках остаётся значительной.