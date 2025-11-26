В Сочи стартовал V Конгресс молодых ученых: наука становится осязаемой

От
Аркадий Виноградов
-

На базе научно-технологического университета «Сириус» начал работу V Конгресс молодых ученых, объединивший ведущих исследователей, инженеров и представителей промышленности со всей России. Центральным событием конгресса стала Научная гостиная — уникальная экспозиция, где фундаментальные исследования предстают не в виде статей и графиков, а в форме интерактивных, осязаемых, а в некоторых случаях — даже съедобных арт-объектов.

Экспозиция призвана показать, как наука напрямую влияет на повседневную жизнь: от «умных» материалов и интеллектуальных решений для дома до функциональных продуктов питания и медицинских прорывов. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, «Научная гостиная — это не просто выставка, а опыт погружения в будущее, уже созданное сегодняшними учёными».

Экспозиция подготовлена ведущими научно-образовательными центрами и технологическими компаниями страны, среди которых —

  • Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
  • Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
  • Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
  • проектное направление «Прорыв» госкорпорации «Росатом»,
    а также другие ключевые игроки научно-технологического сектора.

Посетители смогут познакомиться с передовыми разработками в таких областях, как:
🔹 ядерные технологии и замкнутый топливный цикл,
🔹 квантовая криптография и безопасная передача данных,
🔹 робототехника и автономные системы,
🔹 космические технологии и материалы для новых поколений спутников,
🔹 персонализированная медицина и биотехнологии,
🔹 наноматериалы и фотоника нового поколения.

Конгресс молодых ученых традиционно служит площадкой для междисциплинарного диалога, поиска партнеров и запуска совместных проектов. В этом году особое внимание уделяется трансляции научных достижений в реальный сектор экономики — через стартапы, пилотные внедрения и промышленные кейсы.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС





Списки иноагентов и запрещенных организаций на территории РФ:

*Список организаций, внесенных в реестр иностранных агентов и запрещенных на территории Российской Федерации

**Список организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации

***Перечень НКО, ликвидированных или запрещенных по ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»