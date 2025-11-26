В Сочи стартовал V Конгресс молодых ученых: наука становится осязаемой

На базе научно-технологического университета «Сириус» начал работу V Конгресс молодых ученых, объединивший ведущих исследователей, инженеров и представителей промышленности со всей России. Центральным событием конгресса стала Научная гостиная — уникальная экспозиция, где фундаментальные исследования предстают не в виде статей и графиков, а в форме интерактивных, осязаемых, а в некоторых случаях — даже съедобных арт-объектов.
Экспозиция призвана показать, как наука напрямую влияет на повседневную жизнь: от «умных» материалов и интеллектуальных решений для дома до функциональных продуктов питания и медицинских прорывов. Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, «Научная гостиная — это не просто выставка, а опыт погружения в будущее, уже созданное сегодняшними учёными».
Экспозиция подготовлена ведущими научно-образовательными центрами и технологическими компаниями страны, среди которых —
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
- Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,
- проектное направление «Прорыв» госкорпорации «Росатом»,
а также другие ключевые игроки научно-технологического сектора.
Посетители смогут познакомиться с передовыми разработками в таких областях, как:
🔹 ядерные технологии и замкнутый топливный цикл,
🔹 квантовая криптография и безопасная передача данных,
🔹 робототехника и автономные системы,
🔹 космические технологии и материалы для новых поколений спутников,
🔹 персонализированная медицина и биотехнологии,
🔹 наноматериалы и фотоника нового поколения.
Конгресс молодых ученых традиционно служит площадкой для междисциплинарного диалога, поиска партнеров и запуска совместных проектов. В этом году особое внимание уделяется трансляции научных достижений в реальный сектор экономики — через стартапы, пилотные внедрения и промышленные кейсы.
фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
