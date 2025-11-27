Авито Авто показали 5 новинок из Гуанчжоу, которые приедут в Россию: от GAC до Deepal

На международном автосалоне в Гуанчжоу 2025 года представители китайских брендов подтвердили выход на российский рынок сразу пяти перспективных моделей. Команда Журнала Авито Авто побывала на заводе GAC и в павильонах выставки, чтобы узнать подробности о новинках, которые появятся в России уже в 2026 году.

Автосалон в Гуанчжоу 2025: главные тренды

Выставка проходит с  21  по  30 ноября  2025 года и продемонстрировала ключевые направления развития китайского автопрома: универсалы, последовательные гибриды и электромобили с рекордным запасом хода. Для российского рынка отобраны модели, сочетающие передовые технологии с конкурентными ценами.

  1. GAC Aion V — компактный электрокроссовер с большим запасом хода
GAC Aion V. Фото: Журнал Авито Авто/Даниил Рыхлов

GAC Aion V представляет собой компактный кроссовер длиной 4,5 метра с чисто электрической силовой установкой. Переднеприводный электромотор развивает мощность 204 или 224 л.с. в зависимости от комплектации, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 7,8–7,9 секунды.

Характеристики GAC Aion V

  • Тип: компактный электрический кроссовер
  • Мощность: 204–224 л.с.
  • Запас хода: 520–650 км (цикл CLTC)
  • Разгон 0–100 км/ч: 7,8–7,9 с
  • Цена в Китае: от 109 800 юаней (~1,2 млн рублей)

Запас хода до 650 км сопоставим с премиальными электромобилями вроде Tesla Model X, но при значительно меньших габаритах и стоимости. Салон выполнен в минималистичном стиле с виртуальной приборной панелью и центральным дисплеем диагональю более 15 дюймов. В России Aion V станет конкурентом Geely EX5 с ожидаемой ценой ниже 4 млн рублей.

  1. GAC Hyper HT — электрокроссовер с дверями «крылья чайки»
GAC Hyper HT. Фото: Журнал Авито Авто/Даниил Рыхлов

Крупный электрический кроссовер GAC Hyper HT длиной почти 5 метров оснащен характерными дверями, поднимающимися вверх по типу Tesla Model X. Заднеприводная силовая установка с одним электромотором развивает от 245 до 340 л.с..

Характеристики GAC Hyper HT

  • Тип: большой электрический кроссовер
  • Мощность: 245–340 л.с.
  • Запас хода: 550–825 км (цикл CLTC)[1]
  • Объем багажника: 725 л (1857 л при сложенных сиденьях)[1]
  • Особенность: двери «крылья чайки»[4][1]

Топовая версия с наиболее емким аккумулятором обеспечивает автономность до 825 км, что превосходит Tesla Model Y (593 км), но уступает Zeekr 001 (1032 км). Просторный салон и огромный багажник делают Hyper HT универсальным семейным транспортом.[4][1]

  1. GAC S9 — флагманский гибридный внедорожник
GAC S9. Фото: Журнал Авито Авто/Даниил Рыхлов

Флагманский внедорожник GAC S9 стоит выше популярной в России модели GS8 и представляет собой подключаемый гибрид (PHEV). Силовая установка объединяет турбомотор 1,5 л и два электромотора (по одному на ось) с суммарной мощностью около 500 л.с. и полным приводом.[2][1]

Характеристики GAC S9

  • Тип: флагманский гибридный внедорожник (PHEV)
  • Мощность: ~500 л.с.
  • Разгон 0–100 км/ч: менее 5 с[1]
  • Запас хода на электротяге: 252 км[1]
  • Общий запас хода: ~1200 км[1]
  • Оснащение: кресла с эффектом нулевой гравитации, массаж[1]

Внедорожник длиной 5 метров разгоняется до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. В Китае доступны версии с третьим рядом сидений и премиальными креслами второго ряда с электрорегулировками и массажем. Какая комплектация приедет в Россию, пока не раскрывается.[2][1]

  1. Deepal L06 — спортивный гибридный седан с продвинутым автопилотом
Deepal L06. Фото: autohome.com

Бренд Deepal, дебютировавший в России в 2025 году, представил в Гуанчжоу спортивный седан L06 от экс-дизайнера Volkswagen Клауса Зисиоры. На выставке модель показали в версии чистого электромобиля с задним приводом и мощностью около 272 л.с..

Характеристики Deepal L06

  • Тип: спортивный электрический седан
  • Мощность: ~272 л.с. (в электрической версии)
  • Запас хода: 560–670 км
  • Разгон 0–100 км/ч: менее 6 с
  • Технологии: активное антикрыло (до 26 кг прижимной силы), лидар, 12 камер, полностью автономное вождение в городе

Активное антикрыло с регулировкой угла до 23 градусов генерирует прижимную силу для стабильного управления на высоких скоростях. Система автопилота с лидаром, тремя радарами и дюжиной камер обеспечивает полностью автономное движение в городском трафике с автоматическими перестроениями и опережениями.

  1. Chery iCAUR V27 — «кубический» гибридный внедорожник
iCar V27. Фото: Журнал Авито Авто/Денис Смольянов

Дебютная модель нового бренда Chery iCar (в России — iCAUR) выполнена в стилистике классических внедорожников с рублеными формами, острыми гранями и запаской на пятой двери. Салон отличается массивными элементами: руль, консоль, тумблеры на потолке и огромный монитор медиасистемы.

Характеристики Chery iCAUR V27

  • Тип: гибридный внедорожник (PHEV)
  • Мощность: 455 л.с. (2 электромотора) + турбомотор 1,5 л (156 л.с.)
  • Запас хода на электротяге: до 200 км
  • Общий запас хода: более 1000 км
  • Привод: полный
  • Старт продаж в России: 2026 год (предзаказы в Китае открываются в декабре 2025)

Турбомотор используется для подзарядки батареи на ходу, а движение обеспечивают два электромотора суммарной мощностью 455 л.с.. Полноприводная трансмиссия и внедорожные характеристики делают V27 конкурентом Land Rover Defender и Jeep Wrangler в сегменте «кубических» внедорожников.[1]

Почему эти модели важны для российского рынка

Все пять новинок отражают актуальные тренды: электрификацию, гибридные технологии и увеличенный запас хода. GAC выводит на российский рынок сразу три суббренда (Aion, Hyptec, Trumpchi), что свидетельствует о серьезных планах экспансии. Модели сочетают передовые технологии (автопилот, активная аэродинамика, премиальное оснащение) с доступными ценами по сравнению с европейскими конкурентами.

