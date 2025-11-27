Дмитриев назвал фейком стенограмму разговора с Ушаковым

27 ноября 2025 года агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы телефонных переговоров, якобы состоявшихся между представителями США и России в октябре 2025 года. Одна из записей, по утверждению Bloomberg, относится к беседе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова от 14 октября. Вторая — к звонку спецпредставителя российского президента по инвестиционным вопросам Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова от 29 октября.

Согласно Bloomberg, в ходе первого разговора Уиткофф якобы обсуждал с Ушаковым стратегию диалога с Дональдом Трампом и предложил разработать 20-пунктовое мирное предложение, аналогичное тому, что ранее использовалось в урегулировании конфликта. В частности, агентство приводит цитату: «Думаю, если мы решим российско-украинский конфликт, все будут прыгать от радости», — якобы сказал Уиткофф. На это Ушаков, по версии Bloomberg, ответил: «Да, вам нужно решить только одну проблему… Российско-украинскую войну».

Во второй стенограмме Дмитриев, как утверждается, сообщил Ушакову о намерении передать Белому дому российский план урегулирования конфликта.

Однако официальный представитель российской стороны опроверг публикацию. Кирилл Дмитриев в своём аккаунте в соцсети X назвал стенограммы фейком: «Чем ближе мы к миру, тем более отчаянными становятся поджигатели войны», — написал он в ответ на пост Bloomberg.

На момент публикации Reuters и Associated Press не подтвердили достоверность документов, а представители Белого дома и Кремля отказались от комментариев.

Ранее Bloomberg уже публиковал утечки о переговорах по урегулированию конфликта на Украине, вызывавшие резонанс в международных СМИ и дипломатических кругах.