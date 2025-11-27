Путин участвует в саммите ОДКБ в Бишкеке: подписаны итоговые документы, запланировано общение с прессой

Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает участие в мероприятиях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), проходящего в столице Киргизии. Заседание в расширенном составе состоялось в резиденции «Ынтымак Ордо», где главы государств обсудили актуальные вопросы укрепления коллективной безопасности, военно-технического и экономического взаимодействия.

Накануне лидеры стран-членов ОДКБ — России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии — провели переговоры в узком составе. В ходе расширенной сессии особое внимание было уделено региональной стабильности, борьбе с терроризмом, наркоугрозой и киберпреступностью, а также модернизации вооружённых сил стран альянса.

По итогам заседания Путин принял участие в церемонии подписания пакета итоговых документов, включающих решения по дальнейшей интеграции систем ПВО, развитию совместных учений и усилению координации в области информационной безопасности.

На завершающем этапе поездки президент РФ проведёт общение с российскими и зарубежными СМИ, где, как ожидается, прокомментирует итоги саммита, а также двусторонние переговоры, прошедшие в рамках визита.

Рабочий визит Путина в Киргизию продлится с 25 по 27 ноября. Ранее он провёл переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в формате государственного визита, в ходе которых были подписаны соглашения в энергетике, транспорте и сфере цифровой трансформации. Также состоялась встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой обсуждались вопросы интеграции в рамках Союзного государства и координации позиций по международной повестке.

Саммит ОДКБ в Бишкеке стал первым очным форумом глав государств после серии видеоконференций, что подчёркивает растущую роль организации в обеспечении стабильности в центральноазиатском регионе.