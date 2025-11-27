Заявления председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Украине носят провокационный характер и направлены на эскалацию напряжённости, а не на поиск дипломатического решения, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Об этом она заявила в интервью «Ленте.ру».

Ранее фон дер Ляйен выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что «нельзя допустить разделения Украины в будущем», предупредив, что подобный сценарий может создать опасный прецедент для других конфликтов. Также она заявила, что Россия «не продемонстрировала реальной готовности к мирному урегулированию» украинского кризиса.

Журова раскритиковала эту позицию, назвав её избирательной и не соответствующей реалиям международных отношений. По её мнению, фон дер Ляйен намеренно игнорирует исторические и современные примеры изменения границ в результате вооружённых конфликтов — в том числе в Югославии, Ираке, Ливии и на Кавказе — где территориальные изменения были закреплены де-факто и признаны международным сообществом.

«Если говорить объективно, то в последние десятилетия таких примеров — десятки. Но госпожа фон дер Ляйен, похоже, предпочитает смотреть только в одну сторону», — отметила Журова.

Она также подчеркнула, что на фоне появления конкретных инициатив по урегулированию, в том числе переговорных контактов между сторонами, позиция главы Еврокомиссии выглядит особенно деструктивно. «Сейчас в Европе всё больше звучат голоса в пользу диалога, поиска компромисса, снижения напряжённости. И фон дер Ляйен, по сути, остаётся единственной, кто продолжает нагнетать обстановку, используя заведомо провокационную риторику», — заключила депутат.

Напомним, в последние недели в дипломатических кругах обсуждаются несколько инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая предложения, сформулированные на уровне экспертных и неформальных переговорных каналов при участии третьих стран.