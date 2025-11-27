Кассационный суд подтвердил отказ Полине Лурье: в «деле Долиной» покупательница осталась ни с чем

27 ноября 2025 года Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве оставил в силе решения двух предыдущих инстанций по громкому «делу Долиной». Жалобу на вердикт подала покупательница квартиры Полина Лурье — женщина, которую суды фактически лишили и жилья, и уплаченных за него средств.

Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству стороны Ларисы Долины. Ни певица, ни покупательница лично не присутствовали: их интересы отстаивали адвокаты. В зале собралось множество журналистов, большую часть времени ожидавших за дверью.

Напомним, что народная артистка Лариса Долина в 2023 году стала жертвой телефонных мошенников. Под их воздействием она продала свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы, полагая, что сделка якобы «фиктивная». Деньги же от продажи она передала курьеру, как того требовали злоумышленники — «для спасения от ареста».

Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной из-за «заблуждения» Долиной и вернул квартиру в её собственность. Однако вопрос компенсации покупателю — Полине Лурье — решён не был. Апелляционная инстанция поддержала это решение, посоветовав Лурье обращаться за возмещением убытков… к мошенникам.

Как заявила адвокат Лурье после заседания, сторона намерена обжаловать кассационное определение в Верховном суде РФ в течение трёх месяцев.

Источник: Комсомольская правда