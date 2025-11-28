ВТБ получил разрешение ЦБ на вывод санкционных активов на $900 млн

Банк ВТБ получил одобрение Банка России на проведение второй специальной реорганизации в рамках Федерального закона № 292-ФЗ. Это позволит банку вывести с баланса замороженные из-за санкций активы и симметрично соответствующие обязательства на сумму около $900 млн (примерно 70 млрд руб. по текущему курсу).

Об этом 28 ноября сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе общения с журналистами. По его словам, решение комитета банковского надзора ЦБ было получено в конце ноября — точнее, в «20-х числах» — и отражено как событие после отчётной даты, поскольку заявка подавалась ещё в октябре.

«Соответственно, общий объем согласованных активов — это почти $900 млн. Я называю долларовый эквивалент, потому что это все валютно-номинированные активы и обязательства, они все иностранные. В рамках волатильного курса это порядка 70 млрд руб., но можно ежедневно [их] пересчитывать по курсу, и сумма в рублях будет меняться вслед за курсом», — пояснил Пьянов.

Реорганизация предполагает выделение активов и обязательств в отдельное юридическое лицо — специальное общество, созданное в соответствии с законом № 292-ФЗ «О специальных обществах». Такой механизм позволяет банку нейтрализовать риски, связанные с невозможностью распоряжаться заблокированными из-за санкций средствами, и улучшить качество баланса.

Это уже вторая подобная процедура для ВТБ: первая была утверждена в 2024 году и касалась вывода средств в размере $400 млн.