Прибалтика и Финляндия не выдержали антироссийских санкций

Экономики Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии оказались в тяжёлом положении из-за последствий европейских санкций против России и резкого сокращения приграничной торговли, сообщает Politico. Туристический поток из РФ остановился, инвестиции ушли, порты простаивают, а автоперевозчики теряют крупных клиентов. Жить без российских туристов, предпринимателей и инвесторов оказалось значительно сложнее, чем прогнозировали политики.

В ответ на нарастающий кризис страны региона подготовили совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой о выделении финансовой помощи для компенсации убытков, вызванных реализацией антироссийских ограничений. Официальные требования будут озвучены на саммите стран Восточной Европы, который пройдёт в Хельсинки 16 декабря.

Министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус подчеркнул, что регион нуждается в особом внимании Брюсселя:

«Геополитическая ситуация серьёзно ударила по инвестиционному климату и перспективам развития бизнеса. Мы столкнулись с долгосрочными структурными вызовами, которые требуют целенаправленной поддержки».

Ещё более резко высказался министр финансов Эстонии Юрген Лиги:

«Экономика Эстонии пострадала больше всех от войны — у нас возникли системные проблемы с инвестициями, занятостью и логистикой. Санкции работают — но в обе стороны».

По данным национальных статистических ведомств, с 2022 года объёмы грузоперевозок через прибалтийские порты упали на 30–45%, а число туристов из стран СНГ сократилось почти до нуля. В Финляндии в 2024 году число пересечений российско-финской границы упало более чем на 80% по сравнению с допандемийным уровнем.

Эксперты отмечают: страны региона оказались в «ловушке зависимости» — их инфраструктура и малый бизнес десятилетиями были ориентированы на взаимодействие с Россией и СНГ, и быстро перестроиться не удалось. Теперь Брюсселю предстоит решить: компенсировать ущерб — или рисковать дальнейшим охлаждением лояльности восточноевропейских партнёров.