Греф раскритиковал практику скидок на маркетплейсах, назвав её «торговым рабством»

Глава Сбербанка Герман Греф резко раскритиковал текущую практику предоставления скидок на крупных маркетплейсах, назвав её формой «торгового рабства». По его словам, проблема не в самих скидках — банк их поддерживает, — а в механизме их получения.

Как передаёт «Интерфакс», Греф заявил, что маркетплейсы, используя своё доминирующее положение на рынке, привязывают скидки исключительно к оплате через карты или счёта дочерних банков — фактически ограничивая выбор потребителя и нарушая принципы честной конкуренции.

«Мы как раз совершенно не против скидок. Мы против скидок в „одни ворота“. Потому что там проблема заключается в том, что не рыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в „одни ворота“», — подчеркнул он.

Греф провёл параллель с ранее обсуждавшейся проблемой «зарплатного рабства», когда работодатели навязывали сотрудникам банковские продукты определённого учреждения. Нынешняя ситуация, по его мнению, представляет собой аналогичное давление, но на потребительском рынке: чтобы получить даже небольшую выгоду, покупателю приходится открывать карту конкретного банка — часто без реального понимания условий и альтернатив.

«Это приводит к абсолютно неравным условиям конкуренции. Речь идёт о „торговом рабстве“, когда человек вынужден менять свои финансовые привычки ради мнимой выгоды», — добавил глава Сбербанка.

Эксперты отмечают, что подобные практики уже вызывают вопросы у регуляторов — в том числе у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ЦБ РФ. В ближайшее время ожидается усиление внимания к условиям монетизации маркетплейсами своих платёжных экосистем — особенно в контексте защиты прав потребителей и обеспечения fair play на финансовом рынке.