ВТБ прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 15% в 2026 году

Банк ВТБ в своём бизнес-плане на 2026 год закладывает снижение среднегодового уровня ключевой ставки Банка России до 15% годовых, сообщил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Интерфаксу», приуроченном к форуму «Россия зовёт!».

«Можно спорить, консервативный или оптимистичный наш прогноз по ключевой ставке в 15%, но по сравнению с пиковым значением 21% в 2025 году это снижение на 6 процентных пунктов», — отметил он.

Напомним, исторический максимум ключевой ставки — 21% годовых — был установлен ЦБ с 28 октября 2024 года и сохранялся до июня 2025-го. С тех пор регулятор начал постепенное смягчение денежно-кредитной политики:

-в июне — снижение на 1 п.п. (до 20%),

-в июле — сразу на 2 п.п. (до 18%),

-в сентябре — ещё на 1 п.п. (до 17%),

-в октябре — на 0,5 п.п. (до 16,5%), где ставка и остаётся по состоянию на 27 ноября.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором может быть принято решение об изменении ставки, запланировано на 19 декабря 2025 года. В 2026 году первые возможные корректировки ожидаются 13 февраля и 20 марта.

Аналитики отмечают, что прогноз ВТБ в 15% соответствует умеренно-оптимистичному сценарию, при котором инфляция продолжит замедляться, а экономика сохранит устойчивый рост без резких внешних шоков. Однако окончательная динамика ставки будет зависеть от развития геополитической обстановки, курсовых колебаний и бюджетной дисциплины.