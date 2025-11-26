Константин Соколов объявил об инвестициях в размере $150 млн: VIVA отметила 20 лет работы на армянском рынке

Встреча с Константином Соколовым состоялась вскоре после юбилейного вечера VIVA (ранее МТС Армения), прошедшего 1 июля 2025 года в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна. Акционер компании согласился поделиться своим видением пройденного пути и планов на будущее в эксклюзивной беседе, раскрывающей философию бизнеса, превратившего региональное подразделение в национального технологического лидера.

Константин Соколов, один из бенефициаров Fedilco Group Limited, которая приобрела МТС Армения в январе 2024 года, на юбилейном мероприятии рассказал о трансформации компании.

«Сегодня Viva отмечает свое 20-летие — два десятилетия с момента первого звонка, совершенного в условиях, когда проникновение интернета в Армении составляло всего 6%. За это время компания подключила 2,3 миллиона клиентов, 80% которых пользуются мобильным интернетом. Viva стала ключевым драйвером цифровой трансформации страны», — отметил Соколов.

Армения действительно прошла огромный путь развития телекоммуникаций. Страна, где двадцать лет назад интернетом пользовались единицы, сегодня имеет одно из лучших покрытий мобильной связи в регионе.

Сегодня цифры говорят сами за себя: 2,3 миллиона абонентов, 99,4% покрытие территории современными сетями 4G/LTE, доминирующая позиция на рынке. Эти показатели отражают масштаб изменений, произошедших в армянском телекоммуникационном секторе.

Решение о передаче 20% акций правительству в феврале 2024 года стало важным шагом в развитии партнерства между частным бизнесом и государством. В августе 2025 года правительство получило опцион на продажу этих акций обратно Fedilco за $50 миллионов, что демонстрирует гибкость договоренностей.

Инвестиционная философия Соколова выходит за рамки телекоммуникаций. Он является основателем IJS Investments — частной инвестиционной компании, специализирующейся на пересечении технологий, финансов и инфраструктуры.

На юбилейном мероприятии была анонсирована программа инвестиций в $150 миллионов. «В ближайшие три года Viva планирует инвестировать 150 миллионов долларов США в развитие 5G и облачной инфраструктуры. Наша миссия остается неизменной — создавать прогресс и новые возможности для каждого жителя Армении», — заявил Соколов.

О планах развития сетей пятого поколения Константин говорит с особым воодушевлением. 5G станет платформой для технологий будущего — от удаленной медицины до автономного транспорта и умных городов. Компания уже начала пилотные запуски 5G в Ереване и Гюмри.

VIVA занимает сильные позиции на рынке и обслуживает тысячи корпоративных клиентов. Компания инвестирует значительные средства в развитие инфраструктуры, думая о долгосрочной перспективе развития страны.

Константин Соколов известен не только как успешный инвестор, но и как филантроп. В апреле 2025 года он сделал рекордное пожертвование в размере $100 миллионов Чикагской школе бизнеса Бута, в результате чего программа Executive MBA была переименована в Sokolov Executive MBA Program.

По мнению отраслевых аналитиков, подход Константина Соколова к развитию VIVA создал новую модель телекоммуникационного бизнеса, где коммерческий успех неразрывно связан с социальной миссией. После приобретения VIVA у группы МТС под его руководством компания достигла роста операционной прибыли на ~6% и увеличения чистой прибыльности на 30% в 2024 году. С планами дальнейшего развития и развертыванием передовой инфраструктуры, VIVA под руководством таких визионеров как Константин Соколов продолжает писать историю цифровой трансформации Армении.