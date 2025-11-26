Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года. Документ призван обеспечить согласованную работу федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также укрепить взаимодействие с институтами гражданского общества в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Как отмечается в тексте указа, текущая межнациональная ситуация в стране оценивается как стабильная. Реализация предыдущей стратегии, действовавшей с 2012 года, позволила сохранить политическую устойчивость и укрепить идентичность многонационального народа России. Однако в условиях внешнего давления и информационных атак со стороны недружественных стран вопросы национальной политики приобретают особую значимость.

В документе выделены ключевые вызовы современности:

размывание традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей под влиянием глобализации;

рост этнической концентрации в отдельных регионах из-за миграционных потоков;

риск инструментализации национально-культурных НКО в интересах иностранных государств.

Особое внимание уделено превентивным мерам: стратегия предусматривает расширение просветительской работы среди молодёжи и населения в целом для профилактики сепаратизма, религиозного и национального радикализма. Подчёркивается необходимость активного противодействия неонацизму, русофобии, расизму и ксенофобии — как внутри страны, так и на международной арене.

Отдельный акцент сделан на роли недавних геополитических событий: в документе отмечается, что защита новых регионов от действий киевского режима способствовала воссоединению исторических территорий и вызвала мощный подъём патриотических и гражданских настроений по всей стране.

«Национальная политика — это не просто вопросы культуры и языка, это основа государственности, — заявил в комментарии к документу представитель Совета при Президенте по межнациональным отношениям. — Единство в многообразии — не лозунг, а условие выживания и развития России как цивилизационного государства».

Реализация стратегии будет осуществляться в рамках государственных программ, в том числе с участием Общероссийского народного фронта, молодёжных движений и традиционных религиозных организаций.