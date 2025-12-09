В России могут ввести топливные карты для многодетных семей

В России прорабатывается возможность введения специальных топливных карт для многодетных семей. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в профильных ведомствах. Инициатива появилась после обращения уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и сейчас обсуждается на уровне правительства с участием нефтяных компаний.

По предварительным данным, меры поддержки могут включать:

скидки на бензин и дизель,

фиксированные лимиты бесплатного топлива в месяц.

Представители нефтегазового сектора в целом поддерживают инициативу, называя её социально значимой, однако подчёркивают ряд практических трудностей:

🔹 Администрирование: для реализации схемы потребуется отдельная система верификации получателей, учёта и контроля использования карт — включая защиту от мошенничества и недобросовестного использования.

🔹 Кадры и бюджеты: нефтекомпании указывают на необходимость найма персонала и пересмотра маркетинговых/социальных бюджетов.

🔹 Отсутствие механизма компенсации: сегодня нет чёткой модели возмещения затрат компаниям за предоставленные льготы — в отличие, например, от демпфирующего механизма в сельском хозяйстве.

В Минэнерго подтверждают, что вопросы прозрачности и устойчивости модели находятся в фокусе обсуждений. При этом в ведомстве не исключают, что при согласовании финансовых и технических условий пилотный проект может стартовать уже в 2026 году — по аналогии с уже действующими программами лояльности для отдельных категорий граждан.

Инициатива вписывается в общий тренд на адресную поддержку уязвимых групп населения в условиях роста транспортных расходов.