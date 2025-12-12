В Приморье зафиксирован рекордный ввоз импортных автомобилей

В Приморском крае в октябре и ноябре 2025 года зафиксирован беспрецедентный рост ввоза импортных автомобилей. Как следует из декабрьского доклада Банка России «Региональная экономика», всплеск связан с ожиданием повышения утилизационного сбора, вступившего в силу с 1 декабря.

По данным Дальневосточного главного управления ЦБ, в октябре объём ввоза через морской порт Владивосток вырос на 24% по сравнению с сентябрём и на 33% — по сравнению с октябрём 2024 года. Особенно резко увеличился автопоток через сухопутные пункты пропуска: объём ввезённых иномарок оказался почти в 4 раза выше прошлогоднего показателя. В результате склады временного хранения оказались перегружены.

«Импортные авто везли преимущественно под заказ для личного пользования», — пояснил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Ноябрь стал ещё более напряжённым: ввоз превысил октябрьский рекорд. Для снятия нагрузки пограничные пункты перешли на усиленный режим работы, инспекторов привлекали из других регионов, расширили площади хранения, а в последние дни месяца таможенные посты трудились круглосуточно.

Повышенная активность на первичном рынке быстро отразилась на вторичном: в октябре продажи подержанных автомобилей в Приморье выросли на 13% год к году. Объём предложения с начала года увеличился почти в 1,5 раза, что привело к снижению средних цен на б/у машины на 8,8%.

Эксперты отмечают, что подобный «автомобильный ажиотаж» — типичная реакция на изменения в налоговом и таможенном регулировании, и ожидают постепенной нормализации потоков в первом квартале 2026 года.