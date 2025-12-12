Путин назвал уровень бедности в России рекордно низким

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране достиг рекордно низких значений. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам, подчеркнув, что за последние годы были обеспечены опережающие темпы роста доходов наименее обеспеченных граждан.

«За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. И уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях», — отметил глава государства.

По его словам, если в 2000 году за чертой бедности находились 42 млн человек, то по итогам 2024 года этот показатель сократился до чуть более 10 млн. Президент также обозначил стратегические цели: к 2030 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна снизиться до менее 7%, а к 2036 году — до менее 5%.

Подтверждение позитивной динамики приводит и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Согласно исследованию, опубликованному 17 ноября, за последние 30 лет уровень бедности в России сократился почти в три раза, а за десять лет — более чем в полтора раза: с 13,3% до 7%. В академии также отметили рост реальных (с учётом инфляции) совокупных доходов населения.

Эксперты указывают, что снижение бедности стало возможным благодаря комплексу мер социальной поддержки, индексации пенсий и пособий, а также росту занятости и повышению минимального размера оплаты труда.