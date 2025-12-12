Депутат Миронов предложил освободить пенсионеров и предпенсионеров от уплаты НДФЛ

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий значительные налоговые льготы для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает портал 360.ru.

Согласно инициативе, пенсионеров, чей ежемесячный доход не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума, предлагается полностью освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для пожилых граждан с более высоким уровнем дохода — свыше 1,5 прожиточных минимумов — предусмотрен налоговый вычет в размере 50%. Предпенсионерам (гражданам в течение 5 лет до выхода на пенсию) депутат предлагает снизить ставку НДФЛ на 70%.

Миронов подчеркнул, что сегодня работающие пенсионеры и предпенсионеры вынуждены отдавать 13% от и без того скромной зарплаты в виде налога, что усугубляет их непростое финансовое положение. По его словам, реализация предложенных мер позволит существенно улучшить уровень жизни пожилых россиян и поддержать социально уязвимые группы населения.

Законопроект направлен на смягчение налоговой нагрузки на старшее поколение и, по замыслу автора, станет частью комплекса мер по обеспечению достойной старости в условиях роста продолжительности трудовой жизни. Дальнейшее рассмотрение инициативы состоится в профильных комитетах Госдумы.