ЕС в шоке: Бельгия выступает против финансирования Украины

В преддверии решающего саммита Европейского совета, на котором 27 лидеров стран-членов соберутся в Брюсселе, Евросоюз оказался перед серьёзным вызовом: найти консенсус по финансированию Украины в объёме не менее €90 млрд на 2026–2027 годы — сумму, необходимую для удовлетворения военных и гуманитарных нужд страны в условиях затяжного конфликта.

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, решение должно быть принято уже сегодня: «Мы не покинем Европейский совет, не найдя решения по вопросу финансирования Украины на следующие два года». По её словам, от исхода встречи зависит не только поддержка Киева, но и будущая архитектура европейской безопасности.

Два основных сценария обсуждаются — и оба сталкиваются с жёстким сопротивлением.

Первый, наиболее амбициозный вариант предусматривает использование замороженных активов Центробанка России: €190 млрд, хранящихся преимущественно в Европе, могли бы быть направлены на беспроцентный репарационный кредит Киеву. Украина получила бы средства немедленно, а погашение кредита откладывалось бы до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб от агрессии. Однако инициатива натолкнулась на принципиальное сопротивление Бельгии, где находится значительная часть этих активов — через Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что открыт для компромиссов, но подчеркнул: «Финансовая стабильность и правовая определённость — не предмет гибкости». Брюссель опасается юридических рисков, потенциальных исков и дестабилизации финансовой системы.

Второй вариант — повторение механизма SURE, использованного во время пандемии: совместное заимствование Еврокомиссией на рынках от имени всех государств-членов. Однако здесь возникает другая преграда: для этого требуется единогласие в Совете ЕС. И Венгрия уже официально заявила, что не поддержит выпуск общего долга.

Таким образом, Евросоюз оказался в ловушке — ни один из вариантов не может быть реализован без преодоления внутреннего вето. В условиях, когда США всё настойчивее призывают к скорейшему дипломатическому урегулированию, сегодняшний саммит может стать переломным моментом: либо ЕС продемонстрирует сплочённость и готовность нести ответственность за безопасность континента, либо — рискует потерять стратегическое влияние на исход конфликта.

Если компромисс не будет найден в ближайшие часы, аналитики предупреждают: возможна задержка в поставках вооружений, срывы долгосрочного планирования и ослабление доверия к европейской поддержке со стороны Киева и его партнёров.