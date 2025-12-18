ФАС предупредила торговлю: повышение НДС с 20% до 22% — не повод поднимать цены на продукты

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) направила официальное письмо ведущим отраслевым ассоциациям и федеральным торговым сетям с разъяснением: повышение НДС с 1 января 2026 года не даёт права на рост цен на социально значимые продукты питания.

Напомним, с начала следующего года базовая ставка НДС в России вырастет с 20% до 22% — в рамках мер по обеспечению устойчивости бюджета. Однако, как подчеркнули в пресс-службе ФАС, для основных категорий продовольствия льготная ставка в 10% сохраняется без изменений.

«Ставка налога на добавленную стоимость для социально значимых продуктов по-прежнему составляет 10%. Любое экономически необоснованное повышение цен на такие товары в связи с изменением НДС будет рассматриваться как нарушение антимонопольного законодательства», — заявили в ведомстве.

В список товаров с льготной ставкой входят: хлеб, молоко, мясо, рыба, яйца, овощи и фрукты, детское питание, крупы, сахар, соль, чай и ряд других позиций, включённых в перечень социально значимых товаров, утверждённый правительством.

ФАС также призвала ритейлеров соблюдать добросовестную конкуренцию и не использовать переход на новую налоговую ставку как предлог для повышения цен и на непродовольственные товары, если это не подкреплено реальными издержками.

Ведомство предупредило: в случае выявления необоснованного роста цен — в том числе под видом «адаптации к новому НДС» — будут инициированы проверки, а нарушители привлечены к ответственности вплоть до крупных штрафов и административных санкций.

Антимонопольщики уже запустили мониторинг цен в ключевых торговых сетях и призывают потребителей сообщать о подозрительных изменениях через портал «Народный контроль» на сайте ФАС.

Этот шаг стал частью комплексной государственной стратегии по сдерживанию инфляции и защите покупательской способности населения в условиях фискальных изменений.