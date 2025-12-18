Пентагон одобрил поставки оружия Тайваню на $11,1 млрд

Агентство США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) при Пентагоне официально утвердило продажу Тайваню вооружений, техники и сопутствующих услуг на общую сумму $11,1054 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном 18 декабря 2025 года.

Сделка включает широкий спектр современных военных систем и услуг, направленных на усиление способности Тайваня к самообороне в условиях растущей напряжённости в Тайваньском проливе.

Что входит в пакет:

РПГ Javelin — $375 млн

Беспилотные системы ALTIUS-700M и ALTIUS-600 — $1,1 млрд

Запасные части и обслуживание вертолётов AH-1W SuperCobra — $96 млн

Реактивные системы залпового огня HIMARS — $4,05 млрд

Самоходные артиллерийские установки M109A7 (с учётом логистики и обучения) — $4,03 млрд

Противотанковые комплексы TOW — $353 млн

Ремонт и техническая поддержка ПКР Harpoon — $91,4 млн

Тактическое ПО и интегрированная сеть управления — $1,01 млрд

Отметим, что M109A7 — это модернизированная 155-мм гаубица с цифровой системой управления огнём и повышенной мобильностью; ALTIUS — семейство модульных БПЛА «воздух–воздух» и «воздух–поверхность», способных запускаться с дронов, вертолётов и наземных платформ, в том числе для подавления ПВО и разведки.

В DSCA подчеркнули, что поставки «не изменяют военный баланс в регионе», соответствуют политике США по «стратегической неопределённости» и направлены на поддержание «мирного и стабильного статус-кво» в Тайваньском проливе. Согласно американскому законодательству, Конгресс получит уведомление о сделке, но формального одобрения для реализации не требуется.

Пекин уже выразил резкое осуждение: в МИД КНР назвали шаг «грубым вмешательством во внутренние дела Китая» и предупредили о «негативных последствиях для двусторонних отношений». Ранее Китай неоднократно заявлял, что рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и оставляет за собой право на применение силы при любом движении острова к формальному провозглашению независимости.

Эксперты отмечают, что нынешний пакет — один из крупнейших по объёму за последнее десятилетие — свидетельствует об усилении долгосрочной поддержки США Тайваня, в том числе в контексте подготовки к возможному силовому сценарию после 2027 года, который Пекин называет «окном возможностей» для воссоединения.

Поставки будут осуществляться в несколько этапов в течение 2026–2028 гг. при участии компаний Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman и др.