Хабаровская красная икра дошла до Белого дома

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф передал американскому лидеру необычный подарок — целый ящик красной икры, произведённой в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли в своём Telegram-канале.

Как уточняется, деликатес был изготовлен на рыбокомбинате в посёлке Чныррах Николаевского района — одном из ключевых предприятий дальневосточного рыбопромышленного комплекса. Именно там выпускается икра по традиционной технологии, сохраняющей свежесть, вкус и консистенцию продукта, отмеченного знаком качества «Сделано на Дальнем Востоке».

История подарка началась в Москве: во время обеда в ресторане «Савва» накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным Уиткофф впервые попробовал хабаровскую икру — и, по данным источника, был впечатлён её насыщенным вкусом и текстурой.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик — вместе с фирменной крышкой. Именно его Уиткофф и увёз в качестве подарка для Дональда Трампа», — говорится в сообщении ведомства.

Данный шаг стал неожиданным акцентом в повестке российско-американских контактов и уже вызвал оживлённую реакцию в соцсетях: пользователи шутят о «икряной дипломатии» и вспоминают исторические прецеденты — от вина из Крыма до чёрной икры в подарок советским лидерам.

Между тем для Хабаровского края это событие — знак признания конкурентоспособности дальневосточной продукции на мировом уровне. Регион активно развивает экспортную составляющую рыбной отрасли, в том числе в страны АТР и Ближнего Востока, и рассматривает высококачественную икру как один из флагманских продуктов несырьевого экспорта.

Остаётся неизвестным, прокомментирует ли Трамп полученный подарок — но факт остаётся: красная икра из маленького посёлка на Амуре впервые официально «переступила порог» Белого дома.