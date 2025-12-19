Правительство прорабатывает масштабную программу поддержки РЖД

Правительство РФ обсуждает комплекс мер по улучшению финансового состояния ПАО «Российские железные дороги» (РЖД), включая реструктуризацию долга, оптимизацию операционных расходов и продажу непрофильных активов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

Поводом для инициативы стали последствия масштабной инвестиционной программы, которую РЖД активно финансировала за счёт заимствований до 2024 года. Хотя в прошлом году объёмы новых заимствований резко сократились, полностью прекратить привлечение средств оказалось невозможно — из-за большого числа незавершённых инфраструктурных проектов.

Изначально компания запросила у Минфина 200 млрд руб. прямой бюджетной поддержки, однако в ведомстве отказали. В ноябре на уровне правительства рассматривался более амбициозный пакет мер общей стоимостью около 1,3 трлн руб., но ряд профильных министерств и ведомств выразили возражения по поводу его объёма и условий реализации.

В числе обсуждаемых инструментов — системная реструктуризация долгового портфеля РЖД с участием системно значимых банков. Предполагается рефинансирование по ставке, сопоставимой со ставкой по купону пятилетних ОФЗ плюс 1 процентный пункт, и сроком погашения до 10 лет.

Также прорабатывается вариант временной конвертации банковских кредитов в акции РЖД на срок до трёх лет с возможностью обратного выкупа и гарантией со стороны Минфина. Эта мера, по оценкам собеседников издания, призвана снизить краткосрочную долговую нагрузку и дать компании «дышащее пространство» для завершения ключевых проектов.

Окончательные решения по программе поддержки пока не приняты — обсуждения продолжаются.