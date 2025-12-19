Вадим Петров избран председателем Общественного совета Росгидромета

Статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров избран председателем Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

Как отметил Вадим Петров, ключевая задача Росгидромета в современных условиях — обеспечение гидрометеорологической безопасности страны на фоне нарастающих климатических изменений, роста частоты и интенсивности опасных природных явлений, а также сохранение и повышения требований к точности и оперативности прогностической информации.

«Самое главное сегодня — сохранение и развитие человеческого и научного капитала отрасли. Именно люди, научные школы и профессиональные коллективы Росгидромета являются основой надежной гидрометеорологической безопасности страны и ее устойчивого развития в условиях изменения климата», — подчеркнул Петров.

Он также отметил, что деятельность Общественного совета должна быть направлена на поддержку научного потенциала службы, развитие кадров, укрепление связи науки, практики и государственного управления, а также на повышение доверия общества к данным и прогнозам гидрометеорологической службы.

Вадим Петров является сопредседателем Экологической палаты России, экспертом Счетной палаты Российской Федерации, действительным членом Ассоциации юристов России. Он награжден ведомственными наградами федеральных министерств: в 2023 году — медалью «За содействие» Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в 2022 году — медалью «За безупречный труд и отличие» Министерства науки и высшего образования РФ.

Росгидромет осуществляет функции по мониторингу состояния окружающей среды, прогнозированию опасных природных явлений и обеспечению органов власти, экономики и населения страны гидрометеорологической информацией, имеющей ключевое значение для национальной безопасности и социально-экономического развития.

СПРАВОЧНО:

Вадим Олегович Петров родился в семье государственных и партийный деятелей и дипломатических работников. Двоюродный правнук Председателя Комитета народного контроля СССР Школьникова А.М. С отличием закончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России по специальности юрист-международник со знанием 2 иностранных языков. Одновременно с поступлением в аспирантуру МГИМО (У) МИД России на кафедру международного права начинает преподавательскую деятельность. В 2019 году получил специальность «Управление национальными проектами в органах власти: углубленные знания» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». В 2021 году успешно завершил дополнительную профессиональную программу «Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность с профессиональной подготовкой лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности» в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета. В 2023 году получил профессиональную управленческую степень в области общественных отношений - Мастер государственного управления MPA (Master of Public Administration) в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Обладая уникальными отраслевыми знаниями на макро и микро уровнях Петровым В.О. более 15 лет ведется работа по научно-аналитическому и правовому сопровождению Минприроды России, осуществления деятельности в международной и природоохранной сферах с опытом прикладного решения проблем государственных органов и корпораций, а также он занимается отраслевыми, корпоративными, региональными и функциональными стратегиями, отраслевой аналитикой, повышением эффективности деятельности, организационным дизайном и управлением талантами. Работает с руководством компаний и государственных органов в различных отраслях в области устойчивого развития, оказывая поддержку в принятии стратегических и управленческих решений.

21 ноября 2018 года назначен в состав Общественно-делового совета национального проекта «Экология». Соответствующий документ подписал заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеев (№9834п-П6 от 21.11.2018 г.) 15 февраля 2019 года вошел в состав Научно-технического совета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Приказ Минприроды России от 15.02.2019 г. №96).

Петров В.О. на старте участвовал в проектировании и запуске национального проекта «Экология» и возглавил проектный офис федерального проекта «Чистая страна» с мая 2019 года. В 2019 году по результатам работы были достигнуты 100% намеченных в проекте целевых показателей и контрольных точек в соответствии с утвержденными методиками расчета эффективности проектной деятельности. Показатель кассового исполнения проекта за 2019 год составил 95.82 %, что явилось лучшим показателем в природоохранном блоке проектной деятельности в стране. На 2020 год проект стал федеральным проектом с самым большим количеством участвующих субъектов Российской Федерации. Петровым В.О. была выстроена устойчивая система независимого мониторинга в регионах. Проведен анализ текущей ситуации в сфере активности проекта, разработаны предложения по снижению рисков исполнения федерального проекта до 2030 года, подготовлены предложения по корректировке проекта и комплексные законодательные предложения по совершенствованию института ликвидации накопленного вреда окружающей среде для достижения национальных целей.

Петров В.О. более принимал участие в подготовке и принятию свыше трёх десятков нормативно-правовых актов, в том числе проектов ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха», «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», поправки в КОАП и многие другие. Один из инициаторов реформирования института Расширенной Ответственности Производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) и один из основных авторов Концепции совершенствования данного института. Осуществлял комплексное экспертно-аналитическое сопровождение деятельности курирующего Заместителя Министра – руководителя федеральных проектов и направлений («ТКО», «НДТ», «Чистый воздух», «Климат», «Лес», «Байкал», «Ликвидация НВОС»).

Как Заместитель директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды России курирует научно-методическое обеспечение деятельности Минприроды России по более чем 20 международным конвенциям (в сфере изменения климата, в рамках международных конвенций по защите морской среды, трансграничных водотоков, биоразнообразию, химическим веществам и отходам, охраны воздуха, вопросы континентального шельфа), в рамках международных организаций, а также межправительственные комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

С 2022 года член Российской делегации в ЮНЕСКО, член Межсессионной финансовой консультативной группы (IFAG) IOC UNESCO, член специальной межсессионной рабочей группы по океанографическим наблюдениям в районах, попадающих под национальную юрисдикцию IOC UNESCO, где неоднократно им был проявлен высокий профессионализм, компетенция и инициативность для защиты интересов Российской Федерации. В 2024 году избран Статс-секретарём Национального Комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, объявленного Резолюцией Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций A/RES/73/2842 от 1 марта 2019 года, которое проводится под руководством Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Публицист, автор свыше 30 научных статей и 5 монографий, член авторского коллектива учебника «Международное право» под редакцией проф. Вылегжанина А.Н. МГИМО (У) МИД России 2009 год, член коллектива авторов разработчиков инновационных программ кафедры МП МГИМО (У) МИД России 2006-2008 гг., член авторского коллектива учебника «Управление земельными и другими природными ресурсами» под редакцией академика В.Н. Хлыстуна Государственного университета по землеустройству 2020 год.

В 2023 году В.О. Петров выпустил книгу-расследование «Экология наизнанку. Как работают международные экологические сообщества в России и за рубежом», которая заставил читателей посмотреть на экологию с необычного объективного ракурса и перевернуло сознание многих молодых людей, увлеченных экологическими проблемами, в сторону здравого экологического патриотизма.

За время деятельности показал себя грамотным и инициативным руководителем, обладающим высокой работоспособностью и ответственностью, что подтверждается многочисленными ведомственными наградами: Медаль «За содействие» Министерства природных ресурсов и экологии РФ (2023) (ведомственная награда Минприроды России), Медаль «За безупречный труд и отличие» (2022) (ведомственная награда Министерства науки и высшего образования РФ), ведомственная награда Министерства природных ресурсов и экологии РФ (2017), благодарности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (2014, 2015, 2016, 2021, 2022, 2023), Росгидромета (2024), ОП РФ (2022, 2023), Московской городской Думы (2016), Ассоциации Сторонников ВПП «Единая Россия» (2018, 2019), грамота Председателя Московской городской думы (2017).

Петров Вадим Олегович активно участвует в общественно-политической деятельности. В 2016 году выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7-го созыва по Люблинскому одномандатному округу №199 города Москвы от Российской экологической партии «Зелёные». 20 декабря 2018 года в ходе итоговой XXII конференции МГРО ВПП «Единая Россия» избран членом регионального Политического Совета Партии. 21 февраля 2022 года на XXVII конференции МГРО ВПП «Единая Россия» повторно переизбран в Политический совет. В январе 2025 года избран в Региональный совет Сторонников МГРО ВПП «Единая Россия».

Принимает активное участие в общественной деятельности: эксперт Счётной Палаты Российской Федерации, эксперт Президентского фонда культурных инициатив, эксперт ОС Минприроды России, действительный член Ассоциации Юристов России, Русского Географического Общества, Ассоциации выпускников МГИМО, член Союза Писателей России.