В России за 10 месяцев 2025 года заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла в 1,5 раза

С января по октябрь 2025 года в России зафиксирован 1,5-кратный рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), известной как «мышиная лихорадка», по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора.

Случаи заражения были зарегистрированы в восьми федеральных округах и 54 субъектах страны. При этом большинство заболевших — 86 % — проживают в городах, тогда как доля сельских жителей составляет лишь 13 %.

В Роспотребнадзоре подтвердили локальный рост заболеваемости в отдельных регионах, особенно в осенние месяцы. Вместе с тем в ведомстве подчеркивают: если рассматривать многолетнюю динамику, то по стране в целом наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня ГЛПС. Так, текущий уровень заболеваемости в 3 раза ниже пика 2019 года и на 50 % ниже среднемноголетних показателей.

Эксперты связывают всплески с природно-очаговым характером инфекции и изменениями в популяциях грызунов-переносчиков, а также с антропогенными факторами — например, активностью в лесопарковых зонах и дачных массивах. Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры предосторожности: избегать контактов с грызунами, тщательно обрабатывать продукты и использовать средства индивидуальной защиты при работе в потенциально заражённых зонах.