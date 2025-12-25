Путин обновил состав Госсовета: в него вошли губернатор Оренбургской области и врио губернатора Тверской области

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Государственного совета. В новый состав вошли губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев и временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королёв.

Как уточняется в документе, у ряда членов совета скорректированы формулировки должностей — в частности, у глав субъектов, ранее находившихся в статусе врио, но впоследствии официально вступивших в должность.

Из состава Госсовета исключён Александр Гуцан, который недавно был назначен Генеральным прокурором РФ. Ранее он занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

При этом Игорь Руденя, до недавнего времени возглавлявший Тверскую область, сохраняет членство в Госсовете — теперь в статусе нового полпреда в СЗФО, куда он перешёл после назначения Гуцана на пост генпрокурора.

Госсовет РФ, действующий как консультативный орган при президенте, играет важную роль в выработке стратегических решений по ключевым направлениям внутренней и внешней политики, включая региональное развитие, демографию, цифровизацию и национальные проекты. Обновление состава традиционно отражает текущие кадровые перестановки в высшем региональном и федеральном управлении.