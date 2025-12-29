Покупательная способность материнского капитала за 10 лет упала почти вдвое

За последние десять лет реальная стоимость материнского капитала — с точки зрения доступной к приобретению жилплощади — снизилась почти в два раза, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование ВНИИ труда «Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала».

Согласно анализу, площадь жилья, которую можно купить на средства сертификата на первичном рынке, сократилась более чем вдвое по сравнению с 2015 годом. На вторичном рынке — на 35% относительно пика 2017 года.

С 9 до 4 квадратных метров

Как пояснила управляющий партнёр агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, в 2015 году маткапитал позволял приобрести в среднем почти 9 кв. м жилья. В 2025 году — лишь 3,5–4 кв. м в новостройках.

По данным «Сбериндекса», к концу 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках по России достигла 180 тыс. рублей, на вторичном рынке — около 120 тыс. рублей. Таким образом, на текущий размер маткапитала за первого ребёнка (690 тыс. рублей) можно купить примерно 5,75 кв. м вторичного жилья, а за сертификат на второго ребёнка (912 тыс. рублей) — около 7,6 кв. м.

Индексация не поспевает за ростом цен

Косарева подчеркивает: снижение эффективности программы связано с тем, что цены на жильё росли значительно быстрее, чем проводилась индексация материнского капитала. Несмотря на ежегодную инфляционную корректировку, размер выплаты не успевал компенсировать скачки на рынке недвижимости, особенно в периоды резких девальваций и строительных кризисов.

В 2025 году размер материнского капитала составляет:

690 тыс. рублей — на первого ребёнка;

912 тыс. рублей — на второго ребёнка при условии, что средства за первого не получались ранее.

Эксперты отмечают, что в текущих условиях материнский капитал уже не позволяет решить жилищный вопрос самостоятельно, но сохраняет значение как стартовый взнос для ипотеки или частичная компенсация расходов на строительство и реконструкцию. Вопрос о необходимости более динамичной индексации программы вновь выходит на повестку дня.