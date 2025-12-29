В космосе заработала лаборатория будущего: российский спутник «Скорпион» запустил эксперимент по биозащите на орбите

28 декабря 2025 года с космодрома Восточный успешно осуществлен вывод на околоземную орбиту 52 российских и зарубежных космических аппаратов. Целью выведения спутников являлась оценка различных астрофизических характеристик космического пространства и Земли.

Среди выведенных малых космических аппаратов «Скорпион» (Scorpius) - единственный спутник, посвященный параллельной одновременной и непрерывной оценке космических физических факторов и их влияния на жизнедеятельность живых организмов.

Малый космический аппарат «Скорпион» создан учеными Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) в рамках государственного задания МГУ при поддержке программы развития МГУ (проект № 24-Ш01-05), научно-образовательного проекта Space-π и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям).

Спутник «Скорпион» имеет несколько блоков, включая трековый гамма-спектрометр, систему оптических наблюдений энергичных транзиентов, биологическую лабораторию, комбинированный детектор излучения, энергоанализатор заряженных частиц, регистрирующих уровень радиации и потоков заряженных частиц в околоземном пространстве, гамма-всплески и транзиенты, комплекс параметров космической погоды.

Биологический блок «Биол» в составе «Скорпиона», созданный при участии ученых из лаборатории Наук о жизни Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (Пироговский Университет), служит для оценки влияния космического излучения и других агрессивных космических факторов на земную жизнь на модели одноклеточных живых организмов, а также для оценки эффективности биологической защиты клеток введенных наносоединений редкоземельных металлов, доказавших в наземных экспериментах свою эффективность и перспективность для применения в биомедицинских целях. Данная часть проекта осуществляется при поддержке программы развития Сеченовского Университета Приоритет-2030 (проект № 04.000.У.128). Планируется, что исследование будет проводиться не менее года. Выбранный учеными мультидисциплинарный подход одновременного и параллельного измерения различных агрессивных факторов, связанных с открытым космосом, впервые позволит изучить возможность и длительность выживания живых организмов, а также оценить перспективность применения наночастиц соединений редкоземельных металлов для их применения в условиях длительных космических полетов.