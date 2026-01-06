Россия поддержала Венесуэлу в защите суверенитета и национальных интересов

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с заявлением, в котором выразило поддержку усилиям властей Венесуэлы по обеспечению государственного суверенитета и национальных интересов страны.

«Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов. Подтверждаем неизменную солидарность России с венесуэльским народом и правительством», — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

В заявлении подчёркивается, что присяга исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес на пост уполномочённого президента, состоявшаяся 5 января, демонстрирует решимость властей обеспечить конституционное единство государственной власти и создать условия для стабильного развития страны. Напомним, Верховный суд Венесуэлы 4 января признал Родригес исполняющей обязанности президента.

Россия подтвердила готовность и впредь оказывать Венесуэле поддержку, в том числе в контексте уважения её права самостоятельно определять внутренний и внешний курс без внешнего вмешательства. В МИД РФ также призвали к деэскалации напряжённости и урегулированию возникающих разногласий исключительно мирными средствами — через диалог и взаимоуважение.

«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, стабильности и сотрудничества», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.