Основатель китайской образовательной платформы прочитал лекцию о будущем ИИ

В Международном выставочном центре Poly Grand Hall в городе Санья (провинция Хайнань) состоялась новогодняя лекция основателя известной китайской образовательной платформы Ло Чжэньюя «Друзья времени – 2026». Подробности сообщает Медиакорпорация Китая (CMG).

Лекция стала уже одиннадцатым из запланированных двадцати ежегодных выступлений. В мероприятии приняли участие 4 400 зрителей на месте, более 45 миллионов онлайн-зрителей и 324 площадки по всему миру. Тема лекции — «Мир через 1000 дней» — была посвящена поиску стратегий выживания и развития личности и организаций в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

Объясняя выбор временного горизонта, Ло Чжэньюй отметил: «Мир через 5000 дней слишком далёк и трудно предсказуем, а 300 дней — слишком короткий срок для настоящих перемен. А 1000 дней — это период, который уже можно предвидеть, но который всё ещё способен быть полностью изменён». В центре лекции находился вопрос: как действовать человеку в эпоху ИИ.

ИИ и человек: не замена, а поддержка

Говоря о тревогах, связанных с тем, что ИИ может заменить человека, Ло Чжэньюй предложил новый взгляд: «Суть ИИ не в том, чтобы вытеснять человека, а в том, чтобы поднимать его выше». Вместе с тем он подчеркнул, что не каждый способен сразу воспользоваться этими возможностями.

В лекции были приведены примеры из реальной практики — беспилотные шахтные самосвалы во Внутренней Монголии, повышение эффективности и безопасности производства; рабочие и управленцы, которые благодаря ИИ-инструментам смогли изменить траекторию своей карьеры. Модель глубокой кооперации человека и машины быстро распространяется во всех сферах — от промышленности до сферы услуг.

В книге «Книга прогнозов: мир через 1000 дней», представленной на лекции, описывается новая категория специалистов — так называемые «фиолетовые воротнички»: люди, которые одновременно понимают бизнес-логику и умеют применять ИИ для решения сложных практических задач. По прогнозам, к 2035 году численность таких рабочих мест в Китае превысит 31 миллион.