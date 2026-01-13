Трамп объявил о введении 25% пошлин на товары стран, торгующих с Ираном

Трамп объявил о новом шаге в своей торговой политике, направленной на усиление давления на Иран и его международных партнёров. В сообщении, опубликованном на платформе Truth Social, Трамп заявил, что любая страна, ведущая торговлю с Ираном, будет облагаться 25-процентным тарифом на все свои экспортные поставки в Соединённые Штаты.

«Любая страна, которая продолжает торговать с Ираном, столкнётся с 25% пошлиной на всю свою продукцию, поставляемую в США. Это решение вступает в силу немедленно», — написал он.

Это заявление стало очередным проявлением давно известной торговой стратегии Трампа, основанной на активном использовании импортных пошлин как инструмента внешней политики и экономического влияния. Накануне он вновь подчеркнул, что слово «пошлины» стало для него «любимым», напомнив при этом, что ранее введённые им тарифы принесли американской казне значительные доходы.

«Пошлины работают. Они защищают наших производителей, создают рабочие места и приносят миллиарды долларов в бюджет США», — отметил экс-президент.

Эксперты отмечают, что подобное решение, если оно будет реализовано на практике, может серьёзно повлиять на глобальные торговые потоки и вызвать ответные меры со стороны ряда стран, особенно тех, кто поддерживает экономические связи с Ираном, несмотря на действующие международные санкции.

Пока официальных комментариев от текущей администрации Белого дома по поводу заявления Трампа не поступало. Однако наблюдатели указывают, что такие инициативы могут стать частью предвыборной риторики бывшего президента, который рассматривается как один из фаворитов на предстоящих выборах в США.