Украина не выполнила очередной платеж МВФ на сумму около $172 млн

Украина не провела очередной платёж в адрес Международного валютного фонда (МВФ) на сумму примерно 171,9 млн долларов США. Срок исполнения обязательства истёк в понедельник, 12 января, в 00:00 по времени Вашингтона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные платежного графика фонда.

Согласно документам МВФ, Киев должен был до указанного срока выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно около 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Эти средства были предоставлены Украине в рамках основного кредитного механизма фонда, финансируемого странами-участницами МВФ.

По состоянию на утро вторника, 13 января, по московскому времени, подтверждение о поступлении платежа в календаре МВФ отсутствует.

Следующие финансовые обязательства Украины перед фондом наступают уже в феврале 2026 года. Так, 1 февраля запланированы регулярные выплаты за пользование кредитными ресурсами МВФ, а 24 февраля Киев должен вернуть часть основного долга в размере 62,5 млн SDR. В период с февраля по апрель 2026 года Украина обязана совершить ещё несколько крупных выплат в рамках погашения задолженности перед фондом.

Просрочка текущего платежа может повлиять на дальнейшее сотрудничество страны с международными финансовыми институтами и вызвать дополнительные вопросы со стороны кредиторов.