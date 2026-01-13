Генетические тесты для будущих родителей станут бесплатными

С этого года россияне, проходящие процедуры вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), смогут бесплатно пройти преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП). Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

По её словам, данные виды тестирования рекомендованы пациентам с высоким риском рождения детей с наследственными патологиями — в частности, носителям генных мутаций, вызывающих моногенные заболевания, а также лицам с хромосомными аномалиями.

«Преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и/или на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП) проводится в программах вспомогательных репродуктивных технологий… С 2026 года ПГТ-М и ПГТ-СП включены в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — уточнила Долгушина.

Это решение направлено на снижение риска передачи тяжёлых наследственных заболеваний детям и повышение эффективности программ ЭКО. Включение ПГТ-М и ПГТ-СП в систему обязательного медицинского обеспечения станет важным шагом в развитии репродуктивной медицины в России и расширит доступность передовых генетических технологий для семей, планирующих рождение здорового ребёнка.