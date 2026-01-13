ОАК сменила руководство «Туполева» и филиала оперативно-тактической авиации

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») провела кадровые перестановки на ключевых позициях в структуре военной авиации. Управляющий директор АО «Туполев» и директор филиала оперативно-тактической авиации (ОТА) Александр Бобрышев покинул обе должности, которые он совмещал с конца 2024 года. Об этом сообщили два источника, близкие к корпорации, а также подтвердили в пресс-службе ОАК.

По словам представителя ОАК, Бобрышев завершил свою работу в корпорации, успешно выполнив поставленные перед ним задачи. «В 2025 году ОАК успешно выполнил рекордные планы по поставкам военной техники. За работу этого направления в корпорации отвечал Александр Петрович Бобрышев», — отметил собеседник агентства.

Новые топ-менеджеры уже назначены, однако их имена в ОАК пока не раскрывают. Ожидается, что они продолжат реализацию программ гособоронзаказа и развитие линейки оперативно-тактической авиации, включая проекты на базе самолётов семейства Ту.

Уход Бобрышева происходит на фоне масштабного обновления управленческих команд в оборонно-промышленном комплексе России, направленного на повышение эффективности выполнения стратегических задач в условиях растущих объёмов гособоронзаказа.