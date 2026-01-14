Китай перенаправляет экспорт в обход торговых барьеров США — профицит достиг рекордного триллиона долларов

На фоне устойчивой тарифной напряжённости с США, возобновившейся после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года, Китай активно диверсифицирует свои экспортные направления. Как сообщает The Guardian, китайские компании всё больше обращают внимание на рынки Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, стремясь смягчить последствия американских пошлин и сохранить темпы внешнеторгового роста.

Эта стратегическая перестройка происходит на фоне внутренних экономических вызовов: затяжного спада на рынке недвижимости и слабого внутреннего спроса. В этих условиях экспорт становится ключевым драйвером для поддержания макроэкономической стабильности. Однако именно этот успех вызывает обеспокоенность за рубежом.

По данным Государственного таможенного управления КНР, опубликованным в среду, торговый профицит Китая в 2025 году достиг рекордных 1,189 трлн долларов — впервые превысив отметку в один триллион уже в ноябре. Этот объём сопоставим с годовым ВВП таких стран, как Саудовская Аравия, и превышает совокупный ВВП 20 крупнейших экономик мира.

Международное сообщество всё чаще выражает тревогу по поводу «избыточных производственных мощностей» в Китае и его доминирования в ключевых отраслях — от электромобилей до солнечных панелей и аккумуляторов. Многие страны опасаются чрезмерной зависимости от китайского импорта, что усиливает протекционистские настроения и новые торговые ограничения.

Тем не менее, официальный Пекин подчёркивает устойчивость своей внешнеторговой модели. «Импульс для роста мировой торговли, похоже, недостаточен, а внешние условия для развития внешней торговли Китая остаются суровыми и сложными», — заявил на пресс-брифинге заместитель министра таможенного управления КНР Ван Цзюнь.

В то же время он отметил, что «благодаря более диверсифицированным торговым партнёрам способность Китая противостоять рискам значительно возросла». По его словам, «фундаментальные показатели внешней торговли Китая остаются прочными».

Аналитики указывают, что дальнейшая диверсификация — как географическая, так и отраслевая — станет центральным элементом китайской торговой политики в ближайшие годы. В условиях глобальной фрагментации рынков и растущего экономического соперничества между великими державами Пекин делает ставку на Южный глобус, чтобы сохранить своё положение главной «мастерской мира».