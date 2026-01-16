Азербайджан расширяет газовый экспорт в Европу: SOCAR начала поставки в Германию и Австрию

С января 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступила к поставкам природного газа в Германию и Австрию через Трансадриатический газопровод (TAP). Как заявили в компании, это стало «следующим важным этапом в экспорте азербайджанского газа» и знаменует собой дальнейшую интеграцию страны в европейский энергетический рынок.

TAP — завершающий сегмент Южного газового коридора, стратегического маршрута, по которому газ из азербайджанского месторождения «Шахдениз» транспортируется через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию в Италию, а оттуда — в другие страны Центральной и Восточной Европы. Новые поставки в Германию и Австрию осуществляются именно через итальянскую точку входа в европейскую газотранспортную систему.

По данным SOCAR, расширение географии поставок значительно усиливает роль Азербайджана как надёжного энергопоставщика для Европы. С началом экспорта в Германию и Австрию общее число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16.

Это развитие стало логическим продолжением последовательной экспортной стратегии Баку. Уже в декабре 2024 года Азербайджан начал поставлять газ в Словакию, а в июле 2025 года Украина присоединилась к списку покупателей: «Нафтогаз Украины» заключил контракт с дочерней структурой SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Финансовые детали сделки не раскрываются, однако она подчеркивает растущую роль азербайджанского газа в обеспечении энергобезопасности восточноевропейских стран.

Параллельно SOCAR укрепляет свои позиции и на смежных энергетических рынках. В декабре 2025 года компания подписала соглашение с турецкой Gama Enerji о приобретении электростанции в Турции за 225 млн долларов США, что свидетельствует о стремлении диверсифицировать активы и развивать вертикальную интеграцию в регионе.

Эксперты отмечают, что расширение экспорта азербайджанского газа происходит на фоне усилий Европы по диверсификации источников энергоснабжения и снижению зависимости от отдельных поставщиков. В этих условиях Азербайджан укрепляет статус одного из ключевых партнёров ЕС в сфере энергетики, а TAP — одного из важнейших элементов новой европейской газовой архитектуры.